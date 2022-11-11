Киевляне уже привыкли к постоянным отключениям света . Однако, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сарахуна, дефицит электроэнергии с началом зимы только возрастет, поэтому следует готовиться к более длинным веерным отключениям.

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На сколько могут выключать свет и почему

Как сообщает Сарахун, жители столицы могут быть без света в скором будущем по 10 – 12 часов.

Нынешний дефицит мощности в энергосистеме Украины с началом зимы вырастет с текущих 1-1,5 млн. кВт до 2-3 млн. кВт и выше. Поэтому при таких условиях наиболее реалистичными могут быть прогнозы отключения электричества на 10–12 часов в сутки после начала заморозков,

– сказал директор ДТЭК.

Также он отметил, что особенно "уязвимыми к дефициту" будут новостройки на левом берегу Днепра. Это потому, что системы электроснабжения расположены очень концентрированно, поэтому они более уязвимы.

А вот на правом берегу города много относительно небольших котельных, что может обеспечить более стабильную поставку электричества.