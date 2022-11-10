В Укрэнерго разделили регионы Украины на две группы. Отключения будут плановыми. Аварийных пока не предусматривают.

Внимание Отключение света: облэнерго будут обновлять информацию каждые полчаса

Как будут выключать свет 11 ноября

Наибольший объем ограничений будет введен в:

г. Киев,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

в Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 05:00 до 23:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.

Поскольку, аварийных отключений на 11 ноября не предусматривают, в Укрэнерго заявили, что график отключений именно в вашем районе обнародует облэнерго каждого региона.

Как избежать аварийных отключений

В Укрэнерго также напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей.

Это также важно, чтобы избежать аварийных отключений и в дальнейшем.

Правило режима экономии электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 8:00 до 11:00 – все еще актуально!

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Обратите внимание! Из-за массированных атак оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры Украины происходят вынужденные отключения потребителей. Ознакомиться с графиком плановых отключений в соответствующем регионе можно на сайте оператора распределительных сетей. Все ссылки на сайты облэнерго можно посмотреть по ссылке.

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