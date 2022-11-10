В Укренерго поділили регіони України на дві групи. Відключення будуть плановими. Аварійних наразі не передбачають.

Увага Відключення світла: обленерго оновлюватимуть інформацію кожні пів години

Як вимикатимуть світло 11 листопада

Найбільший обсяг обмежень буде введено у:

м. Київ,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській областях.

Режим планових відключень буде діяти:

З 05:00 до 23:00 – у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 – в усіх інших областях України.

Оскільки, аварійних відключень на 11 листопада не передбачають, в Укренерго наголосили, що графік відключень саме в вашому районі оприлюднить обленерго кожного регіону.

Як уникнути аварійних відключень

В Укренерго також нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Це також важливо, аби уникнути аварійних відключень і надалі.

Правило режиму економії електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 8:00 до 11:00 – все ще актуальне!



​Як розумно використовувати енергоємні прилади / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Через масовані атаки окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури України відбуваються вимушені відключення споживачів. Ознайомитися з графіком планових відключень у відповідному регіоні можна на сайті оператора розподільчих мереж. Усі посилання на сайти обленерго можна переглянути за посиланням.

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