В Укренерго поділили регіони України на дві групи. Відключення будуть плановими. Аварійних наразі не передбачають.
Увага Відключення світла: обленерго оновлюватимуть інформацію кожні пів години
Як вимикатимуть світло 11 листопада
Найбільший обсяг обмежень буде введено у:
- м. Київ,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській областях.
Режим планових відключень буде діяти:
З 05:00 до 23:00 – у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
З 15:00 до 20:00 – в усіх інших областях України.
Оскільки, аварійних відключень на 11 листопада не передбачають, в Укренерго наголосили, що графік відключень саме в вашому районі оприлюднить обленерго кожного регіону.
Як уникнути аварійних відключень
В Укренерго також нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.
Це також важливо, аби уникнути аварійних відключень і надалі.
Правило режиму економії електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 8:00 до 11:00 – все ще актуальне!
Як розумно використовувати енергоємні прилади / Інфографіка 24 каналу
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