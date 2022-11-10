Відповідне рішення прийняла Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Засідання відбулося 10 листопада.

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Обленерго повинні актуалізувати інформацію на сайтах щопівгодини

НКРЕКП зобов'язала операторів систем розподілу щопівгодини оновлювати на своїх офіційних сайтах інформацію про перерви в електропостачанні із зазначенням:

населених пунктів,

вулиць,

будинків,

корпусів,

характеру самих перерв.

Оператор системи розподілу зобов'язаний кожні 30 хвилин актуалізувати вказану інформацію,

– йдеться у відповідній постанові НКРЕКП.

Зокрема, обленерго повинні зазначати назви перерв у енергопостачанні:

плановий,

аварійний,

застосування графіків обмеження споживачів.

"До мене особисто теж зверталися ОСР (оператори систем розподілу – 24 канал), щоб ми дали можливість відкрити їм цю інформацію. Це надасть серйозну інформаційну підтримку споживачам", – заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Цією постановою НКРЕКП внесла відповідні зміни до постанови "Про захист інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури". Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному сайті регулятора.

"Це рішення було прийнято за зверненням самих ліцензіатів (ОСР). Вони зазначають, що дуже велике навантаження на кол-центри, оскільки споживачі не розуміють, що відбувається, і починають шукати будь-які зв'язки з компаніями", – зазначив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Зверніть увагу! Через масовані атаки окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури України відбуваються вимушені відключення споживачів. Ознайомитися з графіком планових відключень у відповідному регіоні можна на сайті оператора розподільчих мереж. Усі посилання на сайти обленерго можна переглянути за посиланням.

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