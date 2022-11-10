Відповідне рішення прийняла Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Засідання відбулося 10 листопада.
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Обленерго повинні актуалізувати інформацію на сайтах щопівгодини
НКРЕКП зобов'язала операторів систем розподілу щопівгодини оновлювати на своїх офіційних сайтах інформацію про перерви в електропостачанні із зазначенням:
- населених пунктів,
- вулиць,
- будинків,
- корпусів,
- характеру самих перерв.
Оператор системи розподілу зобов'язаний кожні 30 хвилин актуалізувати вказану інформацію,
– йдеться у відповідній постанові НКРЕКП.
Зокрема, обленерго повинні зазначати назви перерв у енергопостачанні:
- плановий,
- аварійний,
- застосування графіків обмеження споживачів.
"До мене особисто теж зверталися ОСР (оператори систем розподілу – 24 канал), щоб ми дали можливість відкрити їм цю інформацію. Це надасть серйозну інформаційну підтримку споживачам", – заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Цією постановою НКРЕКП внесла відповідні зміни до постанови "Про захист інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури". Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному сайті регулятора.
"Це рішення було прийнято за зверненням самих ліцензіатів (ОСР). Вони зазначають, що дуже велике навантаження на кол-центри, оскільки споживачі не розуміють, що відбувається, і починають шукати будь-які зв'язки з компаніями", – зазначив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.
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