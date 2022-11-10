Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Заседание прошло 10 ноября.
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Облэнерго должны актуализировать информацию на сайтах каждые полчаса
НКРЭКУ обязала операторов систем распределения каждые полчаса обновлять на своих официальных сайтах информацию о перерывах в электроснабжении с указанием:
- населенных пунктов,
- улиц,
- домов,
- корпусов,
- характера самих перерывов.
Оператор системы распределения обязан каждые 30 минут актуализировать указанную информацию,
– говорится в соответствующем постановлении НКРЭКУ.
В частности, облэнерго должны указывать названия перерывов в энергоснабжении:
- плановый,
- аварийный,
- применение графиков ограничения потребителей.
"Ко мне лично тоже обращались ОСР (операторы систем распределения – 24 канал), чтобы мы дали возможность открыть им эту информацию. Это предоставит серьезную информационную поддержку потребителям", – заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.
Этим постановлением НКРЭКУ внесла соответствующие изменения в постановление "О защите информации, которая в условиях военного положения может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, в том числе по объектам критической инфраструктуры". Документ вступает в силу со дня, следующего за днем обнародования на официальном сайте регулятора.
"Это решение было принято по обращению самих лицензиатов (ОСР). Они отмечают, что очень большая нагрузка на колл-центры, поскольку потребители не понимают, что происходит, и начинают искать какие-либо связи с компаниями", – отметил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.
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