Однако россияне придумали новое циничное вранье, которое распространяют в сети. Об этом 24 каналу сказала советница министра энергетики, чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль.

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"Меня сейчас больше всего раздражает ИПСО, которое россияне начали распространять в социальных сетях о том, что на самом деле у нас все хорошо, все работает на 100%, просто кто-то зарабатывает на экспорте электрической энергии", – говорит Зеркаль.

На кого рассчитан русский бред

Такая кампания, отмечает чрезвычайный и полномочный посол, строится на всех мифах, чтобы запутать всех людей и навязать им понимание того, что все врут. Зато врут сами россияне. Таким образом, они пытаются создать ситуацию тотального недоверия друг к другу.

Расчет на то, объясняет посол, что простые люди, не понимающие как происходит экспорт электроэнергии, просто перестанут верить руководителям и начнут думать, что страдают не из-за обстрелов, а из-за того, что кто-то наживается на этом.

Есть четкая открытая информация – кто, когда и в каких объемах поставляет электроэнергию. Этого нельзя скрыть,

– уверяет советник министра энергетики.

Нужно становиться сознательными

Как отмечает Зеркаль, у нас действительно тяжелая ситуация, и мы стараемся из нее выйти как можно быстрее, используя все возможные средства. "Люди, которые чинят все эти системы – они просто герои, я очень уважаю их и поэтому всех призываю не просто экономить, а сознательно относиться к электрической энергии", – отмечает она.

На прошлой неделе в Киеве была комиссар "Европейской комиссии" по энергетике Кадри Симпсон из Эстонии. Она продемонстрировала программу в телефоне, которая показывает, когда есть лишняя электроэнергия в сети и стоит меньше всего – это подсказывает, когда следует стирать, гладить или готовить еду.

Этим пользуются в Эстонии – несмотря на то, что у них войны нет. Думаю, что нам также стоит подумать о необходимости такой программы, которая поможет планировать свою жизнь и использовать электроэнергию с учетом современных обстоятельств, – говорит Лана Зеркаль.

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Насколько возможен блэкаут в Украине.

После российских обстрелов в Украине все чаще говорят о возможном блэкауте. По мнению генерального директора Yasno Сергея Коваленко, предпосылок для этого пока нет. Кроме того, он призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

По его словам, для полного блэкаута врагу нужно разбомбить либо всю генерацию, либо всю инфраструктуру сетей. Однако с нашими воинами ВСУ и силами ПВО это почти невозможно.