Специалисты предупредили, что 10 ноября по всей Украине будут плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
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Как будут выключать свет 10 ноября
В Укрэнерго сообщили, что режим плановых отключений будет действовать:
- С 6:00 до 24:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
- С 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго),
– говорится в сообщении.
В Укрэнерго также напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит, применять меньшие объемы ограничений потребителей.
Поэтому всех украинцев призывали не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Во Львовской области также будут выключать свет
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о почасовых отключениях электроэнергии на 10 ноября в области.
НЭК "Укрэнерго" предоставило распоряжение применить плановые отключения во всех областях Украины. Ограничения продлятся с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00,
– заметил председатель ОВА.
Он добавил, что больше информации об отключении света во Львовской области можно прочитать на сайте и фейсбук-странице Львовоблэнерго.
"Борьба продолжается. Победим!" – подытожил Козицкий.
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