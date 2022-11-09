Специалисты предупредили, что 10 ноября по всей Украине будут плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

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Как будут выключать свет 10 ноября

В Укрэнерго сообщили, что режим плановых отключений будет действовать:

С 6:00 до 24:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго),

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго также напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит, применять меньшие объемы ограничений потребителей.

Поэтому всех украинцев призывали не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Во Львовской области также будут выключать свет

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о почасовых отключениях электроэнергии на 10 ноября в области.

НЭК "Укрэнерго" предоставило распоряжение применить плановые отключения во всех областях Украины. Ограничения продлятся с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00,

– заметил председатель ОВА.

Он добавил, что больше информации об отключении света во Львовской области можно прочитать на сайте и фейсбук-странице Львовоблэнерго.

"Борьба продолжается. Победим!" – подытожил Козицкий.

Обратите внимание! Отключения света необходимы, ведь 40% украинской энергетической инфраструктуры повредили оккупанты атаками лишь 10 октября. Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинцам нужно подготовиться к плановым и аварийным отключениям в течение всей зимы.

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