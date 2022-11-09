Фахівці попередили, що 10 листопада по всій Україні будуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень введуть у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

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Як вимикатимуть світло 10 листопада

В Укренерго повідомили, що режим планових відключень діятиме:

З 6:00 до 24:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго),

– мовиться у повідомленні.

В Укренерго також нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Тому всіх українців закликали не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

На Львівщині також вимикатимуть світло

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про погодинні відключення електроенергії на 10 листопада в області.

НЕК "Укренерго" надало розпорядження застосувати планові відключення у всіх областях України. Обмеження будуть тривати з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00,

– зауважив голова ОВА.

Він додав, що більше інформації про відключення світла на Львівщині можна прочитати на сайті та фейсбук-сторінці Львівобленерго.

"Боротьба триває. Переможемо!" – підсумував Козицький.

Зверніть увагу! Відключення світла необхідні, адже аж 40% української енергетичної інфраструктури окупанти пошкодили атаками лише 10 жовтня. Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що українцям потрібно підготуватись до планових та аварійних відключень протягом всієї зими.

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