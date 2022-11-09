Фахівці попередили, що 10 листопада по всій Україні будуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень введуть у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
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Як вимикатимуть світло 10 листопада
В Укренерго повідомили, що режим планових відключень діятиме:
- З 6:00 до 24:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
- З 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго),
– мовиться у повідомленні.
В Укренерго також нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.
Тому всіх українців закликали не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
На Львівщині також вимикатимуть світло
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про погодинні відключення електроенергії на 10 листопада в області.
НЕК "Укренерго" надало розпорядження застосувати планові відключення у всіх областях України. Обмеження будуть тривати з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00,
– зауважив голова ОВА.
Він додав, що більше інформації про відключення світла на Львівщині можна прочитати на сайті та фейсбук-сторінці Львівобленерго.
"Боротьба триває. Переможемо!" – підсумував Козицький.
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