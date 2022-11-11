Что будет делать Киев на случай блекаута

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграмм-канале, Киев готовится к разным сценариям и чрезвычайным ситуациям, в том числе и к полному блекауту.

Готовясь к зиме, мы закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, обеспечиваем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях,

– пишет мэр.

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В случае длительного отсутствия света воды для доставки по всем районам Киева достаточно, отметил Кличко. Также он пояснил, что подготовили в городе на такой случай:

Немалое количество бюветов с водой подключено к электрогенераторам;

Произведен запас топлива для этих электрогенераторов;

В районах, где нет бюветов, воду будут подвозить по графику в цистернах;

В каждом районе будет подготовлено в среднем по 100 пунктов обогрева;

Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами аварийного питания, тепловыми пушками.

Нужна ли эвакуация

Недавнее заявление о якобы эвакуации из Киева населения в случае блекаута оставило немало вопросов и посеяло панику среди горожан.

Директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук объяснил, что рассматривают все возможные варианты на случай чрезвычайной ситуации.

Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения.

– подчеркнул Роман Ткачук.

По мнению эксперта из ЖКУ Олега Попенко, с которым он поделился с 24 каналом, частичная эвакуация все же потребуется.

Но кроме государственной администрации о том, что где-то проводятся совещания по этой ситуации, или есть ли какие-то договоренности с Укрзализныцей, или Мининфраструктуры о перевозке большого количества людей, информации больше не имеет, объясняет эксперт.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Заменить генераторами электроэнергию не всем удастся. Отсутствие света приведет к отсутствию масштабной работы в теплоснабжении, не будут работать водоканалы и прочее. Но куда же эвакуировать не менее 3 миллионов человек. Вопрос открыт.

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Как город должен подготовиться к полным отключениям света

В случае блекаута необходимо, чтобы в каждом районе города были общественные места обогрева, например в торговых центрах.

Также в развлекательных или художественных центрах следует установить тепловые пушки, которые используют для обогрева помещений.

Людям следует уже искать разные возможности на такие случаи. К примеру, думать о переезде. Предпочтительно выбирать деревенскую местность, где можно прожечь дровами.



Что делать, если исчезнет свет / Инфографика 24 канала