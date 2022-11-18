Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, столица готовится к разным сценариям, в том числе и полному отключению света.
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В Киеве перешли к стабилизационным отключениям
В то же время Поворозник успокоил киевлян и заявил, что в настоящее время Киев перешел к стабилизационным отключениям. То есть, свет будут выключать не более 4 часов.
Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Но сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более 4 часов,
– сказал он.
Первый заместитель главы КГГА сообщил, что из-за понижения температуры значительно увеличивается электропотребление. Это может привести к аварийным отключениям.
"Поэтому нам сейчас как никогда нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", – резюмировал Поворозник.
Какая ситуация со светом в Киеве
- В Киевской области и Киеве 18 ноября используются стабилизационные отключения электроэнергии. Экстренные отключения света в Киеве были 15 ноября после массированной ракетной атаки России.
- Мэр города Виталий Кличко заявлял, что в Киеве без света было по меньшей мере половина клиентов.
- Россия атаковала Киев ракетами, в результате чего произошло попадание в жилые дома в Печерском районе. В Офисе Президента сообщили о двух попаданиях в жилые дома.
- В результате атаки россиян обнаружили тело женщины. Ее нашли в жилом доме, куда попали оккупанты.
- В начале ноября у The New York Times вышел материал, в котором говорилось, что Киев якобы готовится к тотальной эвакуации на случай отключения электроснабжения.
- Материал построен на комментариях главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Впоследствии Ткачук опроверг такую трактовку его слов и заявил, что в настоящее время в Киеве не планируется эвакуация.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без света. Он подчеркнул, что местные власти оценивают все риски, но тоже сказал, что об эвакуации людей из Киева речь не идет.
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