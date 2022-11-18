Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, столица готовится к разным сценариям, в том числе и полному отключению света.

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В Киеве перешли к стабилизационным отключениям

В то же время Поворозник успокоил киевлян и заявил, что в настоящее время Киев перешел к стабилизационным отключениям. То есть, свет будут выключать не более 4 часов.

Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Но сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более 4 часов,

– сказал он.

Первый заместитель главы КГГА сообщил, что из-за понижения температуры значительно увеличивается электропотребление. Это может привести к аварийным отключениям.

"Поэтому нам сейчас как никогда нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", – резюмировал Поворозник.

Какая ситуация со светом в Киеве

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