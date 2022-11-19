После блекаута в Одессе ситуация несколько улучшилась. В субботу, 19 ноября, наконец-то, будет действовать только один график отключения света – стабилизационный.

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По разрешению НЭК Укрэнерго возвращаемся к отключениям согласно стабилизационному графику. Делаем все необходимое, чтобы отключения происходили в промежутки, которым им определены,

– говорится в сообщении.

График отключения света можно просмотреть здесь.

Ранее в Одесской области отключали все

17 ноября россияне атаковали инфраструктуру в Одесском районе. Поэтому пришлось ввести аварийные отключения света. Председатель ОВА Максим Марченко рассказывал, что в области ввели несколько графиков отключения электроэнергии, которые наложились друг на друга.

Чиновник отмечал, что в регионе "отключили все, что возможно, но этого недостаточно". Некоторые одесситы очень возмутились длительным отключением света и перекрыли дорогу. Правда, таких людей было очень мало, а большинство из них разошлись еще до начала протеста, потому что в их домах включили свет.

Обратите внимание! Россияне пытаются лишить нас света и тепла и потому массово обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому по всей Украине ввели стабилизационные отключения света, а иногда – аварийные. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на поврежденную систему.

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