После блекаута в Одессе ситуация несколько улучшилась. В субботу, 19 ноября, наконец-то, будет действовать только один график отключения света – стабилизационный.
К теме В Одессе люди перекрыли дорогу из-за отключения света
По разрешению НЭК Укрэнерго возвращаемся к отключениям согласно стабилизационному графику. Делаем все необходимое, чтобы отключения происходили в промежутки, которым им определены,
– говорится в сообщении.
График отключения света можно просмотреть здесь.
Ранее в Одесской области отключали все
17 ноября россияне атаковали инфраструктуру в Одесском районе. Поэтому пришлось ввести аварийные отключения света. Председатель ОВА Максим Марченко рассказывал, что в области ввели несколько графиков отключения электроэнергии, которые наложились друг на друга.
Чиновник отмечал, что в регионе "отключили все, что возможно, но этого недостаточно". Некоторые одесситы очень возмутились длительным отключением света и перекрыли дорогу. Правда, таких людей было очень мало, а большинство из них разошлись еще до начала протеста, потому что в их домах включили свет.
Подоляк прокомментировал массовые удары врага по энергетической инфраструктуре: видео