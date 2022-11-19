Після блекауту в Одесі ситуація дещо покращилася. У суботу, 19 листопада, нарешті діятиме лише один графік відключення світла – стабілізаційний.

До теми В Одесі люди перекрили дорогу через відключення світла

За дозволом НЕК Укренерго повертаємось до відключень згідно зі стабілізаційним графіком. Робимо все необхідне, щоб відключення відбувались у проміжки, яким ним визначені,

– мовиться у повідомленні.

Графік відключення світла можна переглянути – тут.

Раніше на Одещині відключали геть усе

17 листопада росіяни атакували інфраструктуру в Одеському районі. Через це довелося запровадити аварійні відключення світла. Голова ОВА Максим Марченко розповідав, що в області ввели декілька графіків відключення електроенергії, які накладаються один на одного.

Чиновник наголошував, що в регіоні "відключили все, що можливо, але цього не достатньо". Деякі одесити дуже обурилися тривалим відключенням світла й перекрили дорогу. Щоправда, таких людей було дуже мало, а більшість з них розійшлися ще до початку протесту, бо в їхніх будинках увімкнули світло.

Зверніть увагу! Росіяни намагаються позбавити нас світла й тепла і тому масово обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це по всій Україні ввели стабілізаційні відключення світла, а подекуди – аварійні. Це потрібно для того, щоб зменшити навантаження на пошкоджену систему.

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