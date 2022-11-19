Россия своими массированными ракетными ударами стремится оставить украинцев без света и тепла. Наша цель – научиться жить в новых реалиях, а также следить за графиками отключения электроэнергии. С сайтом, о котором 24 канал расскажет дальше, делать это будет гораздо легче.

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Как узнать, когда у вас не будет света

Этот сайт будет максимально удобен для тех, кому непросто разобраться со списком адресов, опубликованных в "Львовоблэнерго". Более того, его следует держать в закладках, поскольку вы будете видеть в режиме реального времени, когда у вас выключат свет в этот день.

Что нужно сделать

Сначала зайти на сайт и выбрать свой населенный пункт. Сразу же оговоримся, что портал работает не слишком быстро, поэтому стоит немного подождать.



Сначала выберите населенный пункт / Скриншот

После выбора населённого пункта следует указать свою улицу. Уже после этого вас ожидает выбор номера дома. Список будет внизу. В результате появится окно, на котором будет напоминание, через сколько часов следует быть готовыми к отключению электроэнергии.



После этого укажите свой адрес / Скриншот

Также на портале можно выбрать одну из трех групп отключения света. Этот вариант будет удобен для тех, кто уже успел запомнить, к какой именно относится его адрес.

Мы же напоминаем об ответственном и бережном отношении к электроэнергии. Если вам включили свет, то не стоит сразу включать всю технику. Не перегружайте сеть во избежание аварийного отключения.



Как экономить электроэнергию / Инфографика 24 канала

В то же время призываем по возможности заряжать телефоны, ноутбуки, павербенки и другие устройства. Достоверно никто не знает, когда может произойти следующая массированная атака и каковы ее последствия для энергосети.

Какая сейчас ситуация со светом в Украине

Начнем с того, что в ДТЭК рассказали, когда в освобождённый из-под оккупации Херсону вернут электроэнергию. Это можно будет сделать через месяц, согласно самым оптимистичным прогнозам. Пока же в области закончилось высоковольтное оборудование. Также необходимо низковольтное.

В своем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что тяжелая ситуация со светом в 17 регионах нашей страны. Он добавил, что аварийные отключения в большинстве своем касаются Киева, а также Одессы.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что отключения света могут участиться и дольше длиться. Причиной этому могут быть следующие волны ракетных обстрелов, которые повлекут за собой новые разрушения.

А по этой ссылке мы рассказали, где не будет света 19 ноября. Рекомендуем ознакомиться, чтобы иметь возможность планировать свой день.

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