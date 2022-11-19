Росія своїми масованими ракетними ударами прагне залишити українців без світла та тепла. Наша мета: навчитися жити у нових реаліях, а також слідкувати за графіками відключення електроенергії. І з сайтом, про який 24 канал розкаже далі, робити це буде значно легше.

Читайте також Повний блекаут в Україні може тривати від 3 до 10 днів: які сценарії відновлення системи

Як дізнатися, коли у вас не буде світла

Цей сайт буде максимально зручним для тих, кому непросто розібратися зі списком адрес, опублікованих в "Львівобленерго". Ба більше, його слід тримати у закладках, адже ви будете бачити у режимі реального часу, коли у вас таки вимкнуть світло цього дня.

Що потрібно зробити

Спочатку зайти на сайт і вибрати свій населений пункт. Відразу ж обмовимося, що портал працює не надто швидко, тож варто буде трішки зачекати.



Спочатку виберіть населений пункт / Скриншот

Після вибору населеного пункту слід вказати свою вулицю. Уже після цього на вас очікує вибір номера будинку. Список буде внизу. У результаті, з'явиться вікно, на якому буде нагадування, через скільки годин слід бути готовими до відімкнення електроенергії.



Після цього вкажіть свою адресу / Скриншот

Також на порталі можна вибрати одну з трьох груп відімкнення світла. Цей варіант буде зручним для тих, хто вже встиг запам'ятати, до якої саме належить його адреса.

Ми ж нагадуємо про відповідальне та бережне ставлення до електроенергії. Якщо вам увімкнули світло, то не варто відразу ж вмикати усю техніку. Не перевантажуйте мережу, щоб уникнути аварійного відімкнення.



Як економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

Водночас закликаємо за можливості заряджати телефони, ноутбуки, павербенки й інші пристрої. Достеменно ніхто не знає, коли може статися наступна масована атака та якими будуть її наслідки для енергомережі.

Яка зараз ситуація зі світлом в Україні

Варте уваги – Поворозник розповів, чи залишиться Київ повністю без світла: дивіться відео