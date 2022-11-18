Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він запевнив, що уряд прагне якнайшвидше пролити світло на цей інцидент.

Важливо Військовий експерт назвав недоліки версії, що саме українська ракета впала в Польщі

За його словами, польські слідчі виїдуть на українську сторону, тільки-но це буде необхідно.

Ми також отримуємо підтримку від наших американських союзників. Сьогодні я зустрівся з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які, скоріш за все, відбувалися в той час,

– повідомив Моравецький.

Глава польського уряду зазначив, що Польща прагне співпрацювати з Україною.

"Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати, зокрема й з українською стороною, тому що не забуваймо – це вони сьогодні борються там за мир, за безпеку, за спокій в Європі, зокрема і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, у своїх окопах також за наш спокій і за нашу безпеку", – сказав Моравецький.

Він наголосив, що кожна деталь має бути вивчена дуже ретельно.

Що відомо про ракетний удар по Польщі

Ввечері 15 листопада ракета перетнула українсько-польський кордон та впала у Пшеводові. Внаслідок цього загинули 2 людини – 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек.

Наразі Польща проводить розслідування. Намагаються встановити – у Пшеводів влучили ракети української ППО чи російських окупантів. У МЗС Польщі зазначили, що результати будуть найближчими днями.

Президент Анджей Дуда 17 листопада особисто приїхав у Пшеводів. Він оглянув місце влучання ракет. До розслідування допустили українських експертів. В Офісі Президента зазначили, що готові надати усі дані.

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