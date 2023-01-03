Украинский лидер рассказал о деталях разговора в соцсетях. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на максимально конкретные шаги партнеров на следующем заседании в формате "Рамштайн".

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Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне",

– заявил Зеленский.

Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии

Украинский лидер 2 января провел разговор с Урсулой фон дер Ляен – президенткой Еврокомиссии. Политик в очередной раз выразила поддержку Украине.

Также фон дер Ляен добавила, что уже скоро Евросоюз начнет перечислять Украине деньги из согласованного пакета макрофинансовой помощи для Украины. В общей сложности говорится о 18 миллиардах евро.

"ЕС поддерживает вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу за свободу и против жестокой агрессии", – заявила президент Еврокомиссии.

Украинский лидер поблагодарил ЕС за поддержку и подчеркнул, что рад начать год с разговора с фон дер Ляен.