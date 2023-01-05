Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що лише перший тиждень 2023 року приніс новину про постачання легких танків від Франції за підсумком розмови президентів Зеленського і Макрона.

До речі Дякую, друже, – Зеленський оголосив, що Франція надасть Україні легкі танки

Багато рішень – вже у роботі

Кулеба наголосив, що Україна вдячна французьким друзям за рішення, яке наближає нашу перемогу. Він підкреслив, що це результат лише однієї з 8 міжнародних розмов президента за 3 дні.

Багато інших важливих рішень – у роботі. Вже невдовзі буде більше хороших новин щодо зброї,

– додав Кулеба.

Він підсумував, що всі сили мобілізовані на те, аби 2023 став переможним для України.

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