Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що лише перший тиждень 2023 року приніс новину про постачання легких танків від Франції за підсумком розмови президентів Зеленського і Макрона.
До речі Дякую, друже, – Зеленський оголосив, що Франція надасть Україні легкі танки
Багато рішень – вже у роботі
Кулеба наголосив, що Україна вдячна французьким друзям за рішення, яке наближає нашу перемогу. Він підкреслив, що це результат лише однієї з 8 міжнародних розмов президента за 3 дні.
Багато інших важливих рішень – у роботі. Вже невдовзі буде більше хороших новин щодо зброї,
– додав Кулеба.
Він підсумував, що всі сили мобілізовані на те, аби 2023 став переможним для України.
Останні новини щодо військової допомоги
- Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, держава отримає зразки західної бронетехніки. Мовиться про легкі танки AMX-10 RC від Франції та бронетранспортери АCMAT Bastion
- Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Україна вже невдовзі отримає американські броньовики Bradley. Згодом президент США Джо Байден підтвердив, це питання вже "на столі".