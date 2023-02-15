Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен. За її словами, Нідерланди постачатимуть Україні боєприпаси для танків Leopard 2.

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Скільки боєприпасів очікувати від Нідерландів

Уряд країни поки не коментує розмір допомоги. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що голландський внесок складається з 20 тисяч боєприпасів.

Зауважують, що Нідерланди не мають власних танків, але хочуть зробити свій внесок іншими способами.

Це дуже важливо. Не має сенсу просто доставити танк. Ми повинні надати повний пакет. Окрім навчання українських солдатів, є потреба в боєприпасах і запасних частинах. У танковій коаліції Нідерланди – єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запчастин. Разом ми можемо надати те, що потрібно Україні,

– сказала Оллонгрен.

До слова, Німеччина та Польща вже розпочали навчати українських бійців опановувати бойові танки Leopard 2.

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