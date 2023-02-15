Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен. За її словами, Нідерланди постачатимуть Україні боєприпаси для танків Leopard 2.
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Скільки боєприпасів очікувати від Нідерландів
Уряд країни поки не коментує розмір допомоги. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що голландський внесок складається з 20 тисяч боєприпасів.
Зауважують, що Нідерланди не мають власних танків, але хочуть зробити свій внесок іншими способами.
Це дуже важливо. Не має сенсу просто доставити танк. Ми повинні надати повний пакет. Окрім навчання українських солдатів, є потреба в боєприпасах і запасних частинах. У танковій коаліції Нідерланди – єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запчастин. Разом ми можемо надати те, що потрібно Україні,
– сказала Оллонгрен.
До слова, Німеччина та Польща вже розпочали навчати українських бійців опановувати бойові танки Leopard 2.
НАТО планує сформувати танкову бригаду для України
- Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що в рамках союзницької діяльності до України зараз постачають танки Challenger з Великої Британії, Leopard 2 з Канади, Польщі та Німеччини.
- "Хочемо хоча б танкову бригаду для України зібрати. Ми сподіваємося, що, можливо, нам вдасться сформувати кілька бригад", – сказав Дуда.
- Натомість польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що Польща, Норвегія, Канада, Іспанія та Фінляндія разом змогли укомплектувати батальйон танків Leopard 2A4.
- Варто зауважити, що генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що війна в Україні виснажує запаси боєприпасів. Рівень використання снарядів наразі вищий за рівень виробництва.
- Відтак, НАТО попросить своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які були сильно виснажені війною в Україні.