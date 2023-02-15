Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте раніше обіцяв, що його країна може надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2. Зараз же ці танки недоступні для України.
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Нідерланди не братимуть участі у "танковій коаліції"
Зазначають, що відповідне рішення ухвалили під час тісних консультацій між Нідерландами та Німеччиною.
Урядові кола заявили, що Нідерланди, які володіють 44 танками Leopard 2, не братимуть участі в танковому альянсі.
Що країни пропонують взамін
Фінляндія та Швеція теж не передаватимуть танки
Ба більше, Фінляндія, що має арсенал з 200 танків Leopard 2, довгий час теж вважалася важливою частиною коаліції. Однак зараз зрозуміло, що країна не хоче постачати танки, доки не вступить до НАТО.
Те саме стосується і Швеції. Стокгольм відмовився передавати Leopard до приєднання до північноатлантичного альянсу.
Головне про "танкову коаліцію"
Низка союзників України утворили так звану "танкову коаліцію" надаючи Україні німецькі Leopard 2. Зокрема:
- США надають 31 танк M1A2 Abrams;
- Німеччина надає 14 танків Leopard 2 та до кінця року планує надати до 80 танків Leopard 1;
- Велика Британія надає 14 танків Challenger 2;
- 60 танків PT-91 та 14 Leopard 2 планує надати Польща;
- Норвегія надасть 8 танків Leopard 2;
- Канада надасть 4 танки Leopard 2. перший уже прибув до Польщі.
- Португалія надасть 3 німецькі танки;
- Іспанія першою партією нададуть від 4 до 6 німецьких танків;
- Словаччина готова надати 30 танків Т-72.