Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте раніше обіцяв, що його країна може надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2. Зараз же ці танки недоступні для України.

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Нідерланди не братимуть участі у "танковій коаліції"

Зазначають, що відповідне рішення ухвалили під час тісних консультацій між Нідерландами та Німеччиною.

Урядові кола заявили, що Нідерланди, які володіють 44 танками Leopard 2, не братимуть участі в танковому альянсі.

Що країни пропонують взамін

Фінляндія та Швеція теж не передаватимуть танки

Ба більше, Фінляндія, що має арсенал з 200 танків Leopard 2, довгий час теж вважалася важливою частиною коаліції. Однак зараз зрозуміло, що країна не хоче постачати танки, доки не вступить до НАТО.

Те саме стосується і Швеції. Стокгольм відмовився передавати Leopard до приєднання до північноатлантичного альянсу.

Головне про "танкову коаліцію"

Низка союзників України утворили так звану "танкову коаліцію" надаючи Україні німецькі Leopard 2. Зокрема:

  • США надають 31 танк M1A2 Abrams;
  • Німеччина надає 14 танків Leopard 2 та до кінця року планує надати до 80 танків Leopard 1;
  • Велика Британія надає 14 танків Challenger 2;
  • 60 танків PT-91 та 14 Leopard 2 планує надати Польща;
  • Норвегія надасть 8 танків Leopard 2;
  • Канада надасть 4 танки Leopard 2. перший уже прибув до Польщі.
  • Португалія надасть 3 німецькі танки;
  • Іспанія першою партією нададуть від 4 до 6 німецьких танків;
  • Словаччина готова надати 30 танків Т-72.