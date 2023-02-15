Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее обещал, что его страна может предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2. Сейчас эти танки недоступны для Украины.
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Нидерланды не будут участвовать в "танковой коалиции"
Отмечают, что соответствующее решение было принято в ходе тесных консультаций между Нидерландами и Германией.
Правительственные круги заявили, что Нидерланды, владеющие 44 танками Leopard 2, не будут участвовать в танковом альянсе.
Что страны предлагают взамен
Финляндия и Швеция тоже не будут передавать танки
Более того, Финляндия, которая имеет арсенал из 200 танков Leopard 2, долгое время тоже считалась важной частью коалиции. Однако сейчас понятно, что страна не хочет поставлять танки, пока не вступит в НАТО.
То же касается и Швеции. Стокгольм отказался передавать Leopard до присоединения к североатлантическому альянсу.
Главное о "танковой коалиции"
Ряд союзников Украины образовали так называемую "танковую коалицию", предоставляя Украине немецкие Leopard 2. В частности:
- США предоставляют 31 танк M1A2 Abrams;
- Германия предоставляет 14 танков Leopard 2 и до конца года планирует предоставить до 80 танков Leopard 1;
- Великобритания предоставляет 14 танков Challenger 2;
- 60 танков PT-91 и 14 Leopard 2 планирует предоставить Польша;
- Норвегия предоставит 8 танков Leopard 2;
- Канада предоставит 4 танка Leopard 2. Первый уже прибыл в Польшу.
- Португалия предоставит 3 немецких танка;
- Испания первой партией предоставит от 4 до 6 немецких танков;
- Словакия готова предоставить 30 танков Т-72.