Жозеп Боррель – очільник європейської дипломатії – заявив, що наближається вирішальний момент у війні Росії з Україною. Він відбудеться вже восени – влітку 2023 року. Відповідну заяву Боррель зробив під час засідання Європарламенту, повідомляє 24 канал.

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Я хочу звернутися до країн, які мають у себе сучасні танки, але вони просто стоять і вкриваються пилом, не використовуються. Передайте ці танки Україні, зробіть це якнайшвидше,

– заявив Боррель.

Очільник європейської дипломатії наголосив, що Росія вже прогала енергетичну війну. Ба більше, країна-терористка програла вже й військовому плані. Україна ще не перемогла, однак зробить це.

Штати можуть оголосити найбільший пакет допомоги

Штати продовжують допомагати Україні у її боротьбі за свою свободу. Аммериканські журналісти прогнозують, що у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну у США можуть оголосити про найбільший пакет допомоги.

Прогнозують, що може мовитися про 10 мільядрів доларів. Варто очікувати нову зброю та санкції.