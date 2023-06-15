Про це 24 Каналу розповіла оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка Держдуми Росії Марія Максакова. Ймовірно, білоруський узурпатор не спроста так вірно підтримує Путіна.
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Як розповіла Максакова, білоруський фюрер Лукашенко мав великі політичні амбіції. Ще за часів Боріса Єльцина він хотів посісти трон у Росії, однак тоді Лукашенка вигнали з російської політики.
Лукашенко має свій план
Не варто недооцінювати Лукашенка, адже зараз він чи не найближче оточення очільника Кремля. Можливо він навіть хоче посісти путінський трон й вже втілює цей план.
Він (Лукашенко – 24 Канал)відчув, що бункерний дряхліє й вирішив з ним зблизитися,
– сказала ексдепутатка Держдуми Росії.
На її думку, Лукашенко вдає з себе вірного співрозмовника при "вмирущій барені-старусі" й тепер має доступ до Путіна 24/7. Білоруський узурпатор вирішив, що диктатор Кремля вже не той. Дружба Лукашенка з Путіним призвела до того, що тепер у Білорусі буде розміщена ядерна зброя.
"А хто його знає, може й спробує Лукашенко сісти на путінський трон", – зазначила Максакова.
Однак у самопроголошеного президента Білорусі є інша проблема, яка для нього більш небезпечна. З початку повномасштабного вторгнення він намагається балансувати й уникає прямої участі у війні. Адже якщо Лукашенко втягне білоруську армію у війну, то вона скине нелегітимного.
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Переміщення ядерної зброї у Білорусь
- У березні 2022 року кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія розмістить свою ядерну зброю у Білорусі. Так, він вирішив залякати світ у відповідь на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.
- Згодом Путін повідомив, що 7 – 8 липня у Білорусі завершаться "відповідні процедури" щодо розміщення ядерної зброї. Після цього – почнуться заходи з базування ядерки в Білорусі.
- 13 червня Лукашенко заявив, що нібито він матиме контроль над ядерною зброєю, яку розмістить Росія.