Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олександр Антонюк. За його словами, Алєксандр Лукашенко вже нічого не зможе зробити.
До вашої уваги Кремлівські зомбі на інтерв'ю: як Лукашенко брехав Скабєєвій про "фантастичні втрати ЗСУ"
"Насправді відбувається неприхований аншлюс Білорусі Росією. На очах наших і світу може бути демонтована ця республіка", – сказав Антонюк.
Путін збирається загарбати Білорусь: дивіться відео
Білорусь може увійти до складу Росії навіть не як цілий федеративний округ, а областями.
Що загрожує білорусам
Ймовірне розміщення російської ядерної зброї в Білорусі не означає, що кнопка запуску буде в Лукашенка – її матиме Путін. Кремлівський диктатор може використати територію Білорусі, яка натомість зазнає удару від Заходу у відповідь.
"Білорусам треба напружитися. Якщо з'явиться відповідна точка запуску ядерної зброї – з'явиться кілька точок у країнах НАТО і в Україні. У разі загрози буде завдано удару по території Білорусі", – пояснив політолог.
Лукашенко втрачає контроль над країною: останні новини
- Упродовж останніх місяців не припиняються розмови про те, чи приєднається Білорусь до Росії у повномасштабній війні проти України. Можливо, Алєксандр Лукашенко вже не має контролю над білоруською армією, тому вона може підпорядкуватися наказу Владіміра Путіна.
- Аналітики ISW вважають, що розміщенням ядерної зброї в Білорусі російське військове керівництво хоче отримати доступ до всіх військових потужностей Мінська. Саме це ставить режим диктатора Лукашенка під загрозу.
- Крім того, не стихають чутки про поганий стан здоров'я білоруського диктатора. Зокрема, на параді 9 травня в Росії він ледь сидів, а при ходьбі шкутильгав.