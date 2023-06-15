Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олександр Антонюк. За його словами, Алєксандр Лукашенко вже нічого не зможе зробити.

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"Насправді відбувається неприхований аншлюс Білорусі Росією. На очах наших і світу може бути демонтована ця республіка", – сказав Антонюк.

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Що загрожує білорусам

Ймовірне розміщення російської ядерної зброї в Білорусі не означає, що кнопка запуску буде в Лукашенка – її матиме Путін. Кремлівський диктатор може використати територію Білорусі, яка натомість зазнає удару від Заходу у відповідь.

"Білорусам треба напружитися. Якщо з'явиться відповідна точка запуску ядерної зброї – з'явиться кілька точок у країнах НАТО і в Україні. У разі загрози буде завдано удару по території Білорусі", – пояснив політолог.

Зверніть увагу! Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

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