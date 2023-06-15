Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Александр Антонюк. По его словам, Александр Лукашенко уже ничего не сможет сделать.

Вашему вниманию Кремлевские зомби на интервью: как Лукашенко врал Скабеевой о "фантастических потерях ВСУ"

"На самом деле происходит нескрываемый аншлюс Беларуси Россией. На глазах наших и мира может быть демонтирована эта республика", – сказал Антонюк.

Путин собирается захватить Беларусь: смотрите видео

Беларусь может войти в состав России даже не как целый федеративный округ, а по областям.

Что угрожает беларусам

Вероятное размещение российского ядерного оружия в Беларуси не означает, что кнопка запуска будет у Лукашенко – она будет у Путина. Кремлевский диктатор может использовать территорию Беларуси, которая может получить ответный удар от Запада.

"Беларусам нужно напрячься. Если появится соответствующая точка запуска ядерного оружия – появится несколько точек в странах НАТО и в Украине. В случае угрозы будет нанесен удар по территории Беларуси", – пояснил политолог.

Обратите внимание! Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.

Лукашенко теряет контроль над страной: последние новости