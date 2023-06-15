Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Александр Антонюк. По его словам, Александр Лукашенко уже ничего не сможет сделать.
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"На самом деле происходит нескрываемый аншлюс Беларуси Россией. На глазах наших и мира может быть демонтирована эта республика", – сказал Антонюк.
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Беларусь может войти в состав России даже не как целый федеративный округ, а по областям.
Что угрожает беларусам
Вероятное размещение российского ядерного оружия в Беларуси не означает, что кнопка запуска будет у Лукашенко – она будет у Путина. Кремлевский диктатор может использовать территорию Беларуси, которая может получить ответный удар от Запада.
"Беларусам нужно напрячься. Если появится соответствующая точка запуска ядерного оружия – появится несколько точек в странах НАТО и в Украине. В случае угрозы будет нанесен удар по территории Беларуси", – пояснил политолог.
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- В последние месяцы не прекращаются разговоры о том, присоединится ли Беларусь к России в полномасштабной войне против Украины. Может быть, Александр Лукашенко уже не имеет контроля над беларусской армией. Поэтому она может подчиниться приказу Владимира Путина.
- Аналитики ISW считают, что размещением ядерного оружия в Беларуси российское военное руководство хочет получить доступ ко всем военным мощностям Минска. Именно это ставит режим Лукашенко под угрозу.
- Кроме того, не стихают слухи о плохом состоянии здоровья диктатора. В частности, на параде 9 мая в России он едва сидел, а при ходьбе ковылял.