Маразматическое интервью распространили росСМИ, сообщает 24 Канал. Не обошли стороной в этом "эпическом" разговоре и тему контрнаступления ВСУ. Его враг панически боится.

Обратите внимание Лукашенко увидел "большие предпосылки" для завершения войны в Украине

Что Лукашенко лжет о контрнаступлении

Лукашенко "поведал" Скабеевой о фантастических потерях ВСУ. Украина за два дня контрнаступления вроде бы потеряла уже 40 тысяч военных. Конечно, эти данные существуют только в воспаленном сознании Лукашенко. Кроме того, ему привидились 100 тысяч раненых военных ВСУ.

Скабеева молча кивала в ответ. Очевидно, даже до нее дошло, что Лукашенко говорит что-то не то.

Как на бред отреагировали в ОП

На абсурдное заявление Лукашенко уже отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – подчеркнул, что заявления самопровозглашенного президента Беларуси не имеют ничего общего с реальностью.

Все, что публично говорит субъект Лукашенко, оценивая, в частности события в Украине, к реальности никакого отношения не имеет. Скорее, это касается сферы бородатых и смешных анекдотов. Не тратьте время на оценку политических стендапов не/политического субъекта,

– говорится в сообщении.

К слову, в НАТО уже отреагировали положительно на начало контрнаступления. Там отметили успех ВСУ.