Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы ужасно боится развязывания ядерной войны, а Путин готов использовать это оружие, если украинские войска зайдут на территорию России. Об этом он рассказал в интервью кремлевской пропагандистке Ольге Скабеевой, передает 24 Канал.

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Лукашенко убежден, что Россия "закончит" войну

Белорусский диктатор заявил, что Россия готова к применению ядерного оружия, а для завершения войны в Украине он видит "большие предпосылки".

Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже велики предпосылки. Но дальше нам эти шальные с Запада слишком много проблем создают. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно,

– заявил он.

В том же интервью самопровозглашенный президент похвалил и российскую армию и заявил, что оккупанты "наконец-то научились воевать". Кроме того, он цинично заявил, что якобы воюют они честно, "в рамках международного гуманитарного права и не нарушают Женевскую конвенцию".

Затем он прокомментировал и украинское контрнаступление, повторив фактически все нарративы и тезисы Кремля. Заявил он, что западное оружие украинцам не помогает, а все новейшее вооружение "так же горит, как наши танки с советских времен".

"Контрнаступление 4 – 5 числа началось, но мы даже не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит, так вот за это время украинцев погибло что-то под 40 тысяч. Погибло! И больше ста не вернутся – ранены. Почти 120 – 150 тысяч", – поиграл в математика Лукашенко.

Откуда у него эти цифры диктатор не уточнил.

Что известно о контрнаступлении ВСУ