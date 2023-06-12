Продвижение на 1 – 2 километра означает то, что наши бойцы отбили несколько позиций, возможно даже завладели каким-то населенным пунктом или хорошо оборудованным пунктом для обороны. Об этом 24 Каналу сказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко.

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Все готовятся к мощному наступлению

Сегодня ВСУ осторожно переходят от оборонительных действий к наступательным. Когда они начнутся, для россиян это будет огромное низложение их так называемой "крепости". Мы понимаем, что это будет массовое бегство.

Весь фронт посыплется, как домино. Мы делаем свою работу, сдерживаем врага несколько севернее Бахмута, а те ребята, которые готовы наступать на бронетранспортерах, совершать марши, огромные прорывы по 10 – 15 – 20 километров – тоже ожидают. Все в ожидании чего-то грандиозного,

– отметил боец.

По мнению защитника, в ближайшие дни все увидят. Тогда ни у кого не останется сомнений, что контрнаступление началось.

Важно! В Минобороны призывают украинцев сохранять информационную тишину. Это следует делать для того, чтобы не навредить нашим военным.

Россияне не собираются держаться до последнего

Оборонительные сооружения россияне делают так, чтобы от них отстали. Как отметил военный, долго они держаться не собираются.

"Больших задержек во время контрнаступления не будет. Мы уже видели, как они готовились в Белгородской области. Готовились, выделили несколько миллиардов, но можно было взять лом, подвинуть эти "зубы дракона" в сторону, чтобы колонна танков прошла. Это все для галочки делалось. Надеюсь, что вся их оборона упадет", – подытожил Лысенко.

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