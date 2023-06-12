Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Британии Тобиас Эллвуд. Вместе с тем он призвал к осторожности.
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На Донбассе усилятся атаки
По мнению Эллвуда, сейчас украинская армия проводит "зондирующие и формовочные операции", а вот "основной фронт украинского потенциала" якобы находится в "резерве" и готовится к атаке.
В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса,
– говорится в заявлении Эллвуда.
Вместе с тем он заявил, что россияне не знают, где ожидать потенциальной атаки. Более того, между вагнеровцами и регулярной армией России наступает хаос. На панику россиян указывает, по мнению Эллвуда, и подрыв Каховской ГЭС. Глава комитета парламента считает, что Путин не верил в то, что россияне удержат позиции у дамбы, а потому решился на отчаянный шаг.
Однако Эллвуд подчеркнул, что нужно быть очень осторожными в прогнозах. Ведь все может окончиться не так быстро, как прогнозируют. Для ускорения победы Украины Эллвуд призвал предоставить ВСУ больше танков, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.
ВСУ уволили несколько населенных пунктов
- В течение нескольких дней ВСУ смогли уволить ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Из-за наступательных действий россияне в панике взорвали дамбу возле села Новодаровка в Запорожье.
- Первоначально официально подтвердили деоккупацию села Благодатное в Донецкой области. Во время увольнения удалось захватить в плен россиян, информация от которых может помочь в планировании дальнейших действий.
- Впоследствии подтвердили освобождение сел Макаровка, Сторожево и Нескучное. Они также расположены в Донецкой области на берегах реки Мокрые Яли.
- Уволить смогли и Новодаровку в Запорожье. Враг в течение нескольких дней пытался вернуть утраченные территории, однако успеха не имел.
- Освобождение этих населенных пунктов является стратегически важным. В частности, по мнению военного эксперта Романа Свитана, в перспективе это поможет перекрыть сухопутный коридор, из Крыма в Россию.