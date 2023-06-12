Про це заявив голова оборонного комітету парламенту Британії Тобіас Еллвуд. Разом з тим, він закликав до обережності.

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На Донбасі посиляться атаки

На думку Еллвуда, нині українська армія проводить "зондувальні та формувальні операції", а ось "основний фронт українського потенціалу" нібито перебуває у "резерві" й готується до атаки.

У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу,

– мовиться у заяві Еллвуда.

Разом з тим, він заявив, що росіяни не знають, де очікувати потенційної атаки. Ба більше, між вагнерівцями та регулярною армією Росії настає хаос. На паніку росіян вказує, на думку Еллвуда, й підрив Каховської ГЕС. Голова комітету парламенту вважає, що Путін не вірив у те, що росіяни утримають позиції біля дамби, а тому наважився на відчайдушний крок.

Проте Еллвуд наголосив, що треба бути дуже обережними у прогнозах. Адже все може закінчитися не так швидко, як прогнозують. Для пришвидшення перемоги України Еллвуд закликав надати ЗСУ більше танків, винищувачів F-16 і ракет дальнього радіуса дії.

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів