Про це заявив голова оборонного комітету парламенту Британії Тобіас Еллвуд. Разом з тим, він закликав до обережності.
Дивіться також Атак було більше, ніж очікували: у WSJ проаналізували початок українського наступу
На Донбасі посиляться атаки
На думку Еллвуда, нині українська армія проводить "зондувальні та формувальні операції", а ось "основний фронт українського потенціалу" нібито перебуває у "резерві" й готується до атаки.
У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу,
– мовиться у заяві Еллвуда.
Разом з тим, він заявив, що росіяни не знають, де очікувати потенційної атаки. Ба більше, між вагнерівцями та регулярною армією Росії настає хаос. На паніку росіян вказує, на думку Еллвуда, й підрив Каховської ГЕС. Голова комітету парламенту вважає, що Путін не вірив у те, що росіяни утримають позиції біля дамби, а тому наважився на відчайдушний крок.
Проте Еллвуд наголосив, що треба бути дуже обережними у прогнозах. Адже все може закінчитися не так швидко, як прогнозують. Для пришвидшення перемоги України Еллвуд закликав надати ЗСУ більше танків, винищувачів F-16 і ракет дальнього радіуса дії.
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів
- Протягом кількох днів ЗСУ змогли звільнити низку населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Через наступальні дії росіяни в паніці підірвали дамбу поблизу села Новодарівка на Запоріжжі.
- Спочатку офіційно підтвердили деокупацію села Благодатне у Донецькій області. Під час звільнення вдалося захопити у полон росіян, інформація від яких може допомогти у плануванні подальших дій.
- Згодом підтвердили звільнення сіл Макарівка, Сторожове та Нескучне. Вони також розташовані у Донецькій області на берегах річки Мокрі Яли.
- Звільнити змогли й Новодарівку на Запоріжжі. Ворог протягом кількох днів намагався повернути втрачені території, проте успіху не мав.
- Звільнення цих населених пунктів є стратегічно важливим. Зокрема, на думку військового експерта Романа Світана, у перспективі це допоможе перекрити сухопутний коридор з Криму в Росію.