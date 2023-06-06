В частности, об этом в очередной раз напомнили в Министерстве обороны Украины. Замминистра Анна Маляр опубликовала соответствующий ролик.

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"Планы любят тишину"

В Минобороны Украины в очередной раз напомнили украинцам об информационной гигиене. Таким образом, в ведомстве рекомендуют гражданам не писать в соцсетях разнообразную информацию о перемещениях подразделений и техники ВСУ.

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Кроме того, Маляр уже неоднократно отмечала, что наступление начнется не из соцсетей и отдельно сообщать о начале наступления никто не будет. По ее словам, украинцы сами все увидят.

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