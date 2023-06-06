Зокрема, про це вкотре нагадали у Міністерстві оборони України. Заступниця міністра Ганна Маляр опублікувала відповідний ролик.
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"Плани люблять тишу"
У Міноборони України вкотре нагадали українцям про інформаційну гігієну. Таким чином, у відомстві рекомендують громадянам не писати в соцмережах різноманітну інформацію про переміщення підрозділів та техніки ЗСУ.
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Крім того, Маляр вже неодноразово наголошувала, що наступ розпочнеться не з соцмереж і окремо повідомляти про початок наступу ніхто не буде. За її словами, українці самі все побачать.
Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини
- За минулу добу "друга армія світу" втратила ще 800 солдатів. Загалом з 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники відправили 211 150 окупантів.
- Напередодні Маляр повідомила, що ЗСУ на деяких напрямках переходять до наступальних дій. Основні бої точаться навколо Бахмутського напрямку, де наші бійці успішно рухаються широким фронтом та займають панівні висоти.
- Посадовиця наголосила, що війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.
- Зокрема, захисники просунулися в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Парасковіївка (від 200 метрів до 1,6 кілометра) та в районі Іванівського і Кліщіївки (від 100 до 700 метрів).