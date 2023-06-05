В ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала звіт Інституту з вивчення війни. У ньому йшлося про те, що наші військові просуваються на Запоріжжі, передає 24 Канал.

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ЗСУ відвойовують свої території

Ганна Маляр зауважила, що впродовж певного часу у зведеннях Генштабу можна зауважити, що на Запорізькому напрямку ворог перебуває у позиції оборони. Це означає, що наші військові працюють над тим, щоб ворог захищався, а не атакував там.

За словами заступниці міністра, на деяких напрямках ведуться бої місцевого значення. І, ясна річ, ЗСУ досягають певних успіхів. Попри це, вона закликала не робити гучних заяв.

У нас іде війна, і ми відвойовуємо свої території. Все відбувається за планом,

– підкреслила вона.

На деяких напрямках ЗСУ наступають

Також Ганна Маляр зазначила, що наші захисники продовжують вести оборонну операцію. І вона містить також контрнаступальні дії.

Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій,

– сказала вона.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що Бахмутський напрямок усе ще залишається епіцентром бойових дій. Поблизу міста Сили оборони продовжують рух, ведуть широкий наступ, а також досягають успіхів. Вони займають тактичні висоти. Водночас росіяни засіли в оборону та намагаються утримати свої позиції.

Що стосується вкидів росіян про контрнаступ ЗСУ, то вони не випадкові. На думку Ганни Маляр, ворог спеціально активно розкручує цю інформацію. З її допомогою окупанти прагнуть відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Власне, в мережу вона виклала карту, на якій Бахмут обведений червоним кольором. Під час телемарафону заступниця міністра зазначила, що таким чином прагнула продемонструвати, що там ведуться запеклі бої. Водночас вона додала, що на однойменному напрямку наші захисники продовжують просуватися.