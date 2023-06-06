З 24 лютого 2022 року на той світ наші захисники відправили 211 150 бійців так званої "другої армії світу". Однак точно підрахувати ліквідованих окупантів вкрай складно.

Важливо З вересня в Бахмуті знищили понад 22 тисячі росіян: Жданов підрахував приблизні втрати України

Втрати окупантів у техніці

  • танків – 3860 (+12),
  • бойових броньованих машин – 7543 (+20),
  • артилерійських систем – 3603 (+36),
  • РСЗВ – 590 (+6),
  • засобів ППО – 351 (+2),
  • літаків – 313 (+0),
  • гелікоптерів – 299 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3212 (+23),
  • крилатих ракет – 1171 (+35),
  • кораблів та катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6332 (+20),
  • спеціальної техніки – 489 (+5).


Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдають потужних втрат росіянам

  • Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Минулої доби нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальний БпЛА та 6 ударних, різних типів.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, що минула, уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливих цілі.
  • Нещодавно у тимчасово окупованому селищі Михайлівка, що на Запоріжжі, розцвіла "бавовна". Внаслідок вибухів приблизно 70 окупантів стали "двохсотими".
  • Вночі 6 червня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет. Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".