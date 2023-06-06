Попередньо, усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці знищено. Однак, зафіксовано падіння уламків у деяких районах.
Важливо До Києва долетіли ракети – працювала ППО
Наслідки нічної атаки Києва
За попередньою інформацією, у Деснянському районі є падіння уламків ракети на проїжджу частину. Внаслідок цього пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформація щодо потерпілих поки відсутня.
У КМВА повідомили, що окупанти атакували крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Попередньо, силами і засобами ППО у повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Всі збиті, влучань не було.
Згодом місцева влада зауважила, що у Дніпровському районі (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, потерпілі відсутні. Наразі інформація уточнюється.
Що кажуть у Повітряних силах
Уночі 6 червня в період з 00:30 по 04:00 окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".
Нічна атака України: що відомо
- Пізно ввечері 5 червня в Харкові пролунали вибухи. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що зафіксували влучання у Слобідському та Шевченківському районах. Він зазначив, що на цей момент не надходило інформації про постраждалих. На місцях працюють профільні служби, інформація уточнюється.
- В ОК "Південь" заявили, що окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС. Наразі чекаємо детальнішої інформації.
- Вибухи вночі чули й на Дніпропетровщині. Працювала українська ППО.
- Пролунали вибухи й на Житомирщині.