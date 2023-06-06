Попередньо, усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці знищено. Однак, зафіксовано падіння уламків у деяких районах.

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За попередньою інформацією, у Деснянському районі є падіння уламків ракети на проїжджу частину. Внаслідок цього пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину. Інформація щодо потерпілих поки відсутня.

У КМВА повідомили, що окупанти атакували крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Попередньо, силами і засобами ППО у повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Всі збиті, влучань не було.

Згодом місцева влада зауважила, що у Дніпровському районі (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, потерпілі відсутні. Наразі інформація уточнюється.

Що кажуть у Повітряних силах

Уночі 6 червня в період з 00:30 по 04:00 окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно – з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".

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