Місцеві почули звуки вибухів. За якісь хвилини після цього у Київській міській військовій адміністрації заявили: це працюють сили Протиповітряної оборони.

Зверніть увагу По всій Україні – тривога: є загроза атаки дронами й ракетами, працює ППО

Вибухи у Києві 6 червня: що відбувалося

Повітряну тривогу в Київській області оголосили приблизно о пів на 1 годину ночі 6 червня, у самому Києві – о 00:54. Спершу монітори повідомили про загрозу застосування дронів-камікадзе з півночі.

Приблизно в цей самий час у мережі зявилася інформація, що з Каспійського регіону Росії військова авіація ворога здійснила пуск крилатих ракет. До території України вони долетіли після 2 ночі.

О 02:33 повітряна тривога охопила вже всю Україну. А о 03:15 ворожі ракети долетіли до Києва, тож кияни почули вибухи – звуки роботи ППО. Що й підтвердили в КМВА:

Київ. Працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

Зауважмо, що неспокійним був пізній вечір 5 червня для жителів Харкова. Росіяни атакували місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. На жаль, зафіксовані влучання у двох районах Харкова, зокрема й у центрі.

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