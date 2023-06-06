Местные услышали звуки взрывов. Через какие-то минуты после этого в Киевской городской военной администрации заявили: это работают силы Противовоздушной обороны.

Обратите внимание По всей Украине – тревога: есть угроза атаки дронами и ракетами, работает ПВО

Взрывы в Киеве 6 июня: что происходило

Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в половине первого ночи 6 июня, в самом Киеве – в 00:54. Сначала мониторы сообщили об угрозе применения дронов-камикадзе с севера.

Приблизительно в это же время в сети появилась информация, что с Каспийского региона России военная авиация врага осуществила пуск крылатых ракет. До территории Украины они долетели после 2 ночи.

В 02:33 воздушная тревога охватила всю Украину. А в 03:15 вражеские ракеты долетели до Киева, так что киевляне услышали взрывы – звуки работы ПВО. Что и подтвердили в КМВА:

Киев. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

Заметим, что беспокойным был поздний вечер 5 июня для жителей Харькова. Россияне атаковали город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. К сожалению, зафиксированы попадания в двух районах Харькова, в том числе и в центре.

Киев подвергается регулярным атакам врага и в июне: какими были предыдущие