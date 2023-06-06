Заметим, что сначала сирены взвыли в Киевской области, а потом уже в самой столице. Кроме возможного ракетного удара, сообщают также и о потенциальной атаке дронами.
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Что известно о воздушной тревоге
Беспокойным был поздний вечер для жителей Харькова. Враг атаковал его, вероятно, ракетами типа С-300 из Белгородской области.
В Харькове прилеты в двух районах
- Так, в 23:25 в Харьковской области прозвучала воздушная тревога. Через минуту мониторинговый канал Monitor сообщил о пусках ракет С-300 с Белгородщины. Заметим, что данные о типе ракет предварительны и требуют подтверждения.
- Уже в 23:28 стало известно, что в Харьковской области и Харькове звучали взрывы. В полиции региона призвали сообщать о попадании, разрушении и ранении. Для этого следует звонить по номеру 102.
- Позже городской голова Игорь Терехов добавил, что "Харьков под ракетным ударом". Он отметил, что в городе слышали по меньшей мере несколько взрывов.
- А уже в 23:59 глава ОВА Олег Синегубов добавил новые детали. Он отметил, что попадание было зафиксировано в Слободском и Шевченковском районах. Что касается пострадавших, то информация не поступала в тот момент.