Взрывы в Харькове раздались около 23:30. Жителей города и области призывают не покидать укрытий, чтобы не рисковать собственными жизнями.
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Что известно о взрывах в Харькове
К сожалению, это не первая атака за 5 июня по Харьковской области. Перед тем враг попал в Балаклею.
Многие получили ранения
- Об ударе по Балаклее сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, оккупанты могли нанести удар по общине с РСЗО. Тогда воздушная тревога в области звучала более часа – с 17:31 до 18:34.
- По данным ОВА, в результате атаки со стороны россиян погиб один человек. Также получили ранения еще 8 человек.
- В комментарии "Общественному" директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал о раненых. По его словам, их состояние разное. У некоторых – средней тяжести травмы, а есть и тяжелораненые.
- Степан Масельский, глава Изюмской районной военной администрации, утверждает, что атаковали россияне частный сектор. Предварительно говорится об атаке РСЗО "Смерч" или "Ураган".