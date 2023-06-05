Несмотря на это, ракеты россияне могут производить только в "поштучном режиме". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
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Юсов прокомментировал возможности России по производству оружия
Представитель ГУР подчеркнул, что в настоящее время ведомство проверяет информацию о поставках стране-агрессорке иранских дронов "Шахед". Тем не менее он отметил, что сама Россия эти беспилотники не может производить, однако может получать их многочисленными партиями от Ирана по договоренностям.
"Речь не о производстве, а о большой узловой сборке", – отметил Юсов.
Относительно ракет он сказал, что после "провального ракетного блицкрига" оккупанты взяли несколько месяцев "условной паузы", когда были менее интенсивные ракетные обстрелы. В этот период они накапливали ракеты, а также пытались наладить свои арсеналы.
Возможность производства есть, но она достаточно ограничена и говорится о поштучном производстве,
– подчеркнул он.
По его словам, ракеты типа "Кинжал" или "Искандер" захватчики могут изготовить немного. Однако он рассказал, что у российской армии еще много ракет С-300, которыми обстреливает прифронтовые регионы, поэтому ракетная угроза остается значительной.
В заключение Юсов сказал, что захватчики используют тактику комбинированных ударов. То есть используют и ракетное вооружение, и беспилотники.
Россияне много раз обстреливали Украину в течение мая 2023 года
- Россия с конца апреля 2023 года начала снова совершать массированные атаки на Украину. Это произошло после того, как Москва не смогла добиться успехов во время зимнего террора украинцев.
- Оккупанты сместили акцент своих атак на Киев и существенно увеличили интенсивность и масштабы террора. Только за 1 месяц россияне обстреляли столицу 17 раз.
- Впоследствии в КГВА рассказали, что во время атак на Киев Силы обороны уничтожили около двух сотен "Шахедов", а также десятки ракет разных видов. Это результат всего за один месяц.