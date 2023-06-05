Несмотря на это, ракеты россияне могут производить только в "поштучном режиме". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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Юсов прокомментировал возможности России по производству оружия

Представитель ГУР подчеркнул, что в настоящее время ведомство проверяет информацию о поставках стране-агрессорке иранских дронов "Шахед". Тем не менее он отметил, что сама Россия эти беспилотники не может производить, однако может получать их многочисленными партиями от Ирана по договоренностям.

"Речь не о производстве, а о большой узловой сборке", – отметил Юсов.

Относительно ракет он сказал, что после "провального ракетного блицкрига" оккупанты взяли несколько месяцев "условной паузы", когда были менее интенсивные ракетные обстрелы. В этот период они накапливали ракеты, а также пытались наладить свои арсеналы.

Возможность производства есть, но она достаточно ограничена и говорится о поштучном производстве,

– подчеркнул он.

По его словам, ракеты типа "Кинжал" или "Искандер" захватчики могут изготовить немного. Однако он рассказал, что у российской армии еще много ракет С-300, которыми обстреливает прифронтовые регионы, поэтому ракетная угроза остается значительной.

В заключение Юсов сказал, что захватчики используют тактику комбинированных ударов. То есть используют и ракетное вооружение, и беспилотники.

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