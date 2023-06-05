Попри це, ракети росіяни можуть виробляти лише у "поштучному режимі". Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
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Юсов прокоментував можливості Росії з виробництва зброї
Представник ГУР наголосив, що наразі відомство перевіряє інформацію щодо постачання країні-агресорці іранських дронів "Шахед". Проте він зазначив, що сама Росія ці безпілотники не може виробляти, однак може отримувати їх численними партіями від Ірану за домовленостями.
"Мовиться не про виробництво, а про велику вузлову збірку", – зазначив Юсов.
Стосовно ракет він сказав, що після "провального ракетного бліцкригу" окупанти взяли кілька місяців "умовної паузи", коли були менш інтенсивні ракетні обстріли. У цей період вони накопичували ракети, а також намагалися налагодити свої арсенали.
Можливість виробництва є, але вона достатньо обмежена і мовиться про поштучне виробництво,
– підкреслив він.
За його словами, ракети типу "Кинджал" чи "Іскандер" загарбники можуть виготовити небагато. Проте він розповів, що російська армія має ще багато ракет С-300, якими обстрілює прифронтові регіони, тому ракетна загроза лишається значною.
Наостанок Юсов сказав, що загарбники використовують тактику комбінованих ударів. Тобто використовують і ракетне озброєння, і безпілотники.
Росіяни багато разів обстрілювали Україну впродовж травня 2023 року
- Росія з кінця квітня 2023 року почала знову здійснювати масовані атаки на Україну. Це сталося після того, як Москва не змогла досягти успіхів під час зимового терору українців.
- Окупанти змістили акцент своїх атак на Київ і суттєво збільшили інтенсивність й масштаби терору. Тільки за 1 місяць росіяни обстріляли столицю 17 разів.
- Згодом у КМВА розповіли, що під час атак на Київ Сили оборони знищили близько двох сотень "Шахедів", а також десятки ракет різних видів. Це результат лише за один місяць.