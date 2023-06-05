Окупанти під час травневої масованої атаки намагалися не лише здійснювати розвідку, але й впливати на настрої українців. Про це 24 Каналу розповів військово політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чи вдалося ворогу втілити задумане

Олександр Коваленко наголосив, що російські окупанти чудово розуміють, які сили та засоби використовуються для ліквідації таких цілей як Shahed-136. Вони мали б знати, що для знищення дронів, на відміну від крилатих чи балістичних ракет, не обов'язково відпрацьовувати зенітно-ракетними комплексами.

"Це можуть бути ЗРК, але в першу чергу малого радіуса дії. Дуже рідко використовуються інші типи, наприклад, IRIS-T, NASAMS", – пояснив він.

Зазвичай мовиться про гарматні та зенітні самохідні установки такі як Gepard. Також важливе значення мають системи радянських часів та мобільні групи військових, які постійно переміщуються та успішно знищують дрони-камікадзе.

Чи змогли критично виснажити такими ударами? Ні! Те, що це постійна напруга – так! – додав Коваленко.

За його словами, ворог здійснює морально-психологічний тиск, виконуючи розвідку та шукаючи місця дислокації мобільних груп та систем ППО.

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