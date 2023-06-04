ППО збила 4 ракети та 3 "Шахеди". В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав можливу причину, чому цієї ночі агресор не бив столиці, пише 24 Канал.

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Окупанти не можуть атакувати масовано постійно

Противник не може атакувати кожен день так, як атакував тиждень тому й так далі: ті масовані атаки. Треба їх (багато ракет і "Шахедів" – 24 Канал) мати принаймні. Якщо вони будуть так інтенсивно обстрілювати, скажімо, як у травні чи восени та взимку, не вистачить запасів,

– зазначив Ігнат.

Росіяни налагодили виробництво. Вони ще можуть виготовляти десятки крилатих, балістичних ракет. Однак, агресор не може так багато запускати їх по території України.

"Було б більше, пускали б більше, 100%", – наголосив речник командування Повітряних сил.

Також зауважив, що лише за минулу добу наша авіація здійснила понад 30 літаковильотів та завдала понад 10 ударів. Противнику це, звичайно ж, не до вподоби.

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