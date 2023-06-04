Повітряну тривогу в усіх регіонах України оголосили близько 2 ночі через зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс в районі Каспію. 24 Канал зібрав усі деталі про нічну атаку росіян.

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Які регіони атакували росіяни

Під час тривоги звуки вибухів чули в Кропивницькому. Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зранку повідомив, що внаслідок атаки на Кіровоградщині обійшлося без жертв і руйнувань.

Крім того, кореспонденти Суспільного інформували про звуки вибухів у Сумах. Однак місцева влада поки не коментувала інформацію про звуки вибухів у Сумах.

Росіяни вкотре намагалися атакували столицю України. У КМВА розповіли, що росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами".

За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах.

Скільки ракет і "Шахедів" окупанти випустили по Україні

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, з 01:00 до 04:00 противник застосував 5 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 з Брянської області.

Крім того, ворог випустив шість крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Три ракети знищили на Півдні

У пресцентрі оперативного командування "Південь" розповіли деталі нічної атаки.

Зокрема, під час ракетного обстрілу зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 3 крилаті ракети типу Х-101/555.

Повідомляється, що смертоносні ракети росіян були спрямовані на Кіровоградщину і Дніпропетровщину.