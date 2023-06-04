Людей просять не ігнорувати сповіщення про загрозу. До відбою необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту, нагадує 24 Канал.

Зверніть увагу Атака по передмістю Дніпра: кількість постраждалих зросла до 20, серед них – 5 дітей