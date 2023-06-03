Станом на 23:50 триває пошуково-рятувальна операція. Наразі відомо про 20 постраждалих.

Зверніть увагу З-під завалів будинку в передмісті Дніпра дістали чоловіка: неймовірне відео порятунку

Серед них – 5 дітей: хлопці 6, 11 та 15 років та дівчата 11 та 17-років. Стан хлопців оцінюють як важкий. Стан дівчат – задовільний. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 – госпіталізовані. Під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина,

– мовиться у повідомленні.

У постраждалих діагностували черепно-мозкові травми, осколкові поранення та забої. Усім людям надають необхідну допомогу.

Окупанти вдарили по передмістю Дніпра

Російські окупанти увечері 3 червня завдали терористичний удар по передмістю Дніпра. Ворожа ракета влучила між житловими будинками. Люди опинилися під завалами. Їх рятують.

Микола Лукашук – голова ДОР – наголосив: "маємо справу з навіженими нелюдами, зі справжніми терористами". Він закликав людей вночі оперативно реагувати на сповіщення про тривогу та йти в укриття цивільного захисту.