На відео видно зруйновані будинки. Президент відзначив, що російська ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками.

Зверніть увагу Окупанти вдарили по передмістю Дніпра: люди – під завалами, постраждав 6-річний хлопчик

Наслідки російського теракту

Володимир Зеленський відзначив, зо зараз на місці атаки працюють усі відповідні служби. Глава держави наголосив, що ворог неодмінно відповість за кожен свій злочин.

Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють. Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність,

– наголосив президент.

Наслідки удару по Дніпру: дивіться відео

Станом на 22:40 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів дістали чоловіка. Його госпіталізували. Станом на цю мить унаслідок атаки постраждали 13 людей, серед яких 3 дітей – хлопці віком 6, 11 та 15 років. Майже всі постраждалі у лікарні в стані середньої важкості, а ще 1 людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.