Під завалами перебувають люди. Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

До теми У Дніпрі пролунав вибух ще до тривоги: місцеві поскаржились на закриті укриття

Росіяни обстріляли передмістя Дніпра

Лисак розповів, що вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами – люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – 6-річний хлопчик,

– повідомив голова ОВА.

За його словами, всі госпіталізовані перебувають в стані середньої тяжкості.

"Спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби. Інформація уточнюється", – підсумував Лисак.

На місці працюють рятувальники / Фото Сергія Лисака

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Зеленський відреагував на ворожу атаку

Президент Володимир Зеленський миттєво відреагував на чергову терористичну атаку російських окупантів.

Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють,

– наголосив український лідер.

Зо його словами, Росія вкотре доводить, що є країною – спонсором тероризму.

"За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", – підсумував глава держави.

На місці події працюють рятувальники: відео

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У Дніпрі чули вибух

У Дніпрі орієнтовно о 20:33 пролунав потужний вибух. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Через хвилину в місті та області оголосили про повітряну тривогу. Місцевих жителів закликали негайно пройти в укриття.

Згодом у місцевих телеграм-каналах почали поширювати інформацію про пошкодження будинків. Зокрема, місцеві казали, що вибухова хвиля вибила вікна.

Окрім цього, в мережі з'явилося відео, на якому місцева мешканка хоче потрапити в укриття. Сховище, попри повітряну тривогу, виявилося зачиненим