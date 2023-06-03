Под завалами находятся люди. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Россияне обстреляли пригород Днепра
Лысак рассказал, что взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района.
Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами – люди. Предварительно есть шесть пострадавших, среди них – 6-летний мальчик,
– сообщил председатель ОВА.
По его словам, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
"Вспыхнули два пожара, пожарники укротят пламя. Изувечено также спасательное подразделение. На месте работают все службы. Информация уточняется", – подытожил Лысак.
На месте работают спасатели / Фото Сергея Лысака
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Зеленский отреагировал на вражескую атаку
Президент Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на очередную террористическую атаку российских оккупантов.
Днепр. Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают,
– подчеркнул украинский лидер.
По его словам, Россия еще раз доказывает, что является страной – спонсором терроризма.
"За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", – подытожил глава государства.
На месте происшествия работают спасатели: видео
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В Днепре слышали взрыв
В Днепре ориентировочно в 20:33 раздался мощный взрыв. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.
Через минуту в городе и области объявили о воздушной тревоге. Местных жителей призвали немедленно пройти в укрытие.
Позже в телеграмм-каналах начали распространять информацию о повреждениях домов. В частности местные говорили, что взрывная волна выбила окна.
Кроме того, в сети появилось видео, на котором женщина хочет попасть в укрытие. Убежище, несмотря на воздушную тревогу, оказалось закрытым.