В мониторинговом канале monitor написали, что предварительно говорится о ракете наземного базирования с Оперативно-тактическим ракетным комплексом. Людей призывают находиться в укрытиях, сообщает 24 Канал .

См. также Закрытое укрытие и задержание виновных: все, что известно об атаке по Киеву в День защиты детей

Что происходит в Днепре

Будьте в безопасных местах до конца тревоги!

– призвал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Следует отметить, что взрыв в Днепре прогремел ориентировочно в 20:33 3 июня. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

Только в 20.34 в Днепре и области объявили о воздушной тревоге. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.

Впоследствии в телеграм-канале "Днепр сейчас: новости" сообщили, что жителям города взрывной волной выбило окна.



Взрывная волна выбила окна людям в Днепре / Фото из телеграм-канала