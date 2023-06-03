В мониторинговом канале monitor написали, что предварительно говорится о ракете наземного базирования с Оперативно-тактическим ракетным комплексом. Людей призывают находиться в укрытиях, сообщает 24 Канал .
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Что происходит в Днепре
Будьте в безопасных местах до конца тревоги!
– призвал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Следует отметить, что взрыв в Днепре прогремел ориентировочно в 20:33 3 июня. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.
Только в 20.34 в Днепре и области объявили о воздушной тревоге. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.
Впоследствии в телеграм-канале "Днепр сейчас: новости" сообщили, что жителям города взрывной волной выбило окна.
Взрывная волна выбила окна людям в Днепре / Фото из телеграм-канала