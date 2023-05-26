Чоловік не був пацієнтом поліклініки, він просто проходив поруч, коли уламок ворожої ракети забрав його життя. Кореспондентка 24 Каналу розповіла, що тіло загиблого знайшли за 500 метрів від медзакладу.

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За даними Дніпропетровської ОВА, чоловіку було 69 років. Про першу жертву внаслідок удару росіян по поліклініці повідомили майже відразу.



Чоловіка вбило уламком за 500 метрів від медзакладу / Фото 24 Канал

Втім, станом на 13:50 стало відомо про ще одну жертву удару – тіло загиблого дістали з-під завалів ветклініки, яка також пошкоджена внаслідок атаки.

Зауважимо, що омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Що відомо про потерпілих